Tor aberkannt, Rot gesehen: Conte schimpft auf den VAR

London – Tottenham-Trainer Antonio Conte hat erbost auf eine umstrittene VAR-Entscheidung reagiert. „Der Video-Assistent richtet viel Schaden an. Es gibt viel Ungerechtigkeit", schimpfte Conte nach dem aberkannten Siegtreffer seiner Mannschaft am Mittwoch in der Champions League gegen Sporting Lissabon (1:1).