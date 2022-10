„Eklatanter Aufholbedarf": Neue Offensive soll Tourismus digital fit machen

Die Selbstüberschätzung, was digitale Fähigkeiten angeht, sei in allen Branchen "sehr groß", hielt Tursky fest. Gegensteuern wolle man mit einer vom Finanz- und Arbeitsministerium vorangetriebenen "Kompetenzoffensive", kündigte der im Finanzministerium tätige Tursky am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz in Innsbruck an. Schließlich setzten heutzutage neun von zehn Jobs digitale Kompetenz voraus. Rund 30 Prozent der Bevölkerung würden diese Erwartungen nicht erfüllen, schätzte der 33-jährige Staatssekretär unter Berufung auf den "Österreichischen Digitalen Kompetenzmonitors", mit dem die "digitale Fitness" der Österreicherinnen und Österreicher kürzlich überprüft worden war.