Kurzurlaub für Körper & Geist – an nur einem Tag

Es sind die Gegensätze, die unsere Abwehrkräfte stärken und uns alltagsfit machen. Im AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld trifft Kälte draußen auf Wärme drinnen, Thermalwasser aus 1865 Metern Tiefe auf die 3000er ringsum, Anspannung auf Entspannung. Selbst die Architektur zelebriert Gegensätze und bindet die Ötztaler Natur mit ein. Der AQUA DOME gilt als eines der architektonisch spannendsten Thermenresorts – mit einem der besten SPAs im Alpenraum. Er wurde sogar unter die „Top 7 SPAs in Europa“ gewählt! Von „Destination Deluxe“, einer führenden internationalen Wellness- und Reiseplattform.

Gerade jetzt sind Wellness und Therme perfekt, um aufzutanken und Körper wie Geist zu stärken: Lift your spirit! Etwa mit Sauna-Aufgüssen und Signature-Treatments. Im größten Wellnessbereich Tirols stehen auf einer Gesamtfläche von 65.000 m2 ganze 2.200 m2 Wasserfläche in 12 Becken drinnen wie draußen, 11 Saunen und Dampfbäder, ein großer Fitness-Bereich und drei Restaurants zur Verfügung. Dazu kommen 200 Zimmer und Suiten. So findet jeder aktive Erholung – und alles unter einem Dach.