Umweltalarm in Imst: Grüne Latexfarbe in Pigerbach ausgelaufen

Imst – Bei einer unfachgerechten Reinigung ist ein Naturlatex-Farben-Gemisch von einem Betrieb für Gummiverarbeitung bei Imst in den Pigerbach gelangt. Beim Auswaschen von Fässern sei am Donnerstagvormittag die grüne Flüssigkeit durch ein Verbindungsrohr in den Bach gelaufen. Die Feuerwehr und Polizei wurden sofort gerufen, um den Schaden einzugrenzen.