ARTfair, Jubiläums-Slam und Aufg'horcht: Das ist am Wochenende los in Tirol

Plus

Für viele ist es wohl das schönste Wochenende des Jahres: Am Sonntag ist Zeitumstellung, und zwar die „gute“. Doch auch abseits der „geschenkten“ Stunde hat das kommende Wochenende einiges zu bieten: Der Bäckerei Poetry Slam feiert seinen 20er, bei der ARTfair herrscht buntes Treiben und beim Krimifest-Finale wird's ein letztes Mal spannend. Die Addams Family gastiert in Telfs, Austrofred und die Rebel Musig Crew in Innsbruck und Oska in Kufstein. Unsere Event-Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.