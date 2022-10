Messerattacke in Italien: Ein Toter, Fußballprofi Marí unter Verletzten

Mailand – Ein 46-jähriger Italiener hat in einem Supermarkt in einem große Einkaufszentrum in Assago bei Mailand auf mehrere Leute eingestochen und mindestens fünf Personen verletzt. Ein Kassierer des Supermarkts erlag seinen schweren Verletzungen, berichteten die Polizei sowie der Präsident der Region Lombardei, Attilio Fontana.

Der 29-jährige Abwehrspieler Marí liegt in ernstem Zustand in einem Mailänder Krankenhaus, schwebt nach Angaben seines Stammvereins FC Arsenal nicht in Lebensgefahr. Der Topclub aus London, der den Verteidiger an den italienischen Erstligisten AC Monza verliehen hatte, twitterte am späten Donnerstagabend: „Wir waren in Kontakt mit Pablos Agenten, der uns gesagt hat, dass er im Krankenhaus, aber nicht schwer verletzt sei.“ „Unsere Gedanken sind bei Pablo Marí und den anderen Opfern des furchtbaren Vorfalls heute in Italien“, twitterte Arsenal weiter.