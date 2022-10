Messerattacke in Italien: Ein Toter, Fußballprofi unter Verletzten

Der 29-jährige Monza-Abwehrspieler Pablo Marí liegt in ernstem Zustand im Krankenhaus, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Mailand – Ein 46-jähriger Italiener hat in einem Supermarkt in einem große Einkaufszentrum in Assago bei Mailand auf mehrere Leute eingestochen und mindestens fünf Personen verletzt. Ein Kassierer des Supermarkts erlag seinen schweren Verletzungen, berichteten die Polizei sowie der Präsident der Region Lombardei, Attilio Fontana.