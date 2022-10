Prozess gegen Mutter nach Fenstersturz von Kind verschoben

Der Prozess gegen eine Mutter, deren zweijährige Tochter im Mai aus einem offenen Fenster im vierten Stock eines Wohnhauses gefallen war, ist am Freitag im Landesgericht Linz neuerlich abberaumt worden.

Bei einer Verurteilung drohen der Mutter bis zu zwei Jahre Haft. Ursprünglich hätte der Prozess schon am 20. September stattfinden sollen, wurde nun aber bereits zum zweiten Mal verschoben. Heuer gab es laut Zählungen der APA sowie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit in Österreich bereits mindestens 16 Fälle von Fensterstürzen, allein sieben davon in Oberösterreich.