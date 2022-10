Bayern schießt wieder scharf: Wirtschaft gegen Korridormaut

Innsbruck, Rosenheim – Am gestrigen Donnerstag, dem Nachfeiertag in Österreich, gab es in Oberbayern nur ein einziges Thema: nämlich Stau. Die Transit-Lkw durften zwar wieder durch Tirol rollen, gleichzeitig wurde in Kufstein/Kiefersfelden allerdings die Lkw-Blockabfertigung bei der Einreise nach Tirol aktiviert. Zuerst durften 100 Lkw pro Stunde die Grenze passieren, danach 350.