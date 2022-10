Sadness auf Distanz: Lola Marsh mit neuem Album „Shot Shot Cherry"

Unverkennbar gibt sie nun auch der neuen Musik Charakter. Gut so, zumal der Rest mitunter austauschbar wirkt. Was im Fall von Lola Marsh gar nicht schlecht sein muss, wehmütiger Pop funktioniert dieser Tage. Auch wenn er sich wiederholt. Ebenso wie diese eine Erzählung: Die Songs der jüngsten Lola Marsh entstanden in der Pandemie. Also erzählt „Love Me On The Phone“ von Distanz. Und zwar jener, die auch nach dem Lockdown bleibt: „Is it all because of me / I try to tell you who to be / I wanna get to know the man inside“, singt Cohen. Umarmt werden die ZuhörerInnen von samtigen Synthies und warmen Harmonien. Wie schon beim albumtitelgebenden Opener „Shot Shot Cherry“ klingen Lola Marsh inzwischen aber internationaler. Mehr Disco, mehr Ecken und Kanten.