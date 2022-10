Frischer Fahrtwind mit Prutzer E-Auto für Lebenshilfe-Klienten

Prutz – „Mobil sein heißt dabei sein“ – davon ist man bei der Lebenshilfe Tirol überzeugt. Seit rund einem Jahr habe man dort sowohl für Klienten als auch Mitarbeiter mit immer mehr Projekten rund ums Thema Mobilität gestartet, freut sich Peter Schafferer von der Lebenshilfe. Um die Klienten im Oberen Gericht noch besser in Richtung Selbstermächtigung und Autonomie zu begleiten, nutzt man seit Sommer das neue Elektroauto der Gemeinde Prutz – und ist mit der ersten Bilanz durchaus zufrieden.

Die Miete der beiden Elektroautos, die seit März im Eigentum der Gemeinde stehen, ist laut Prutzer Bürgermeister Heinz Kofler ganz einfach. Dabei sei eines ihrer so genannten „e-go“-Autos für den Dauereinsatz des Gesundheits- und Sozialsprengels bestimmt und das zweite stehe allen anderen interessierten Nutzern zur Verfügung. Man brauche sich dafür nur in der zugehörigen App registrieren und den jeweils gewünschten Zeitraum reservieren. Im Anschluss diene die Handy-App gleichzeitig als Autoschlüssel und die Fahrt könne direkt hinter dem Gemeindeamt beginnen. Das verhältnismäßig günstige Angebot, das nebenbei auch noch Emissionen einspart, sei bei der Bevölkerung „sehr gut angekommen“, was die bereits 10.000 zurückgelegten Kilometer – es handle sich schließlich nur um Gelegenheitsfahrten – deutlich zeigen würden, berichtet der Bürgermeister. Für die Zukunft seien auch weitere Elektroautos angedacht.