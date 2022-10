Platz zwei im Bundesländer-Vergleich: Tiroler radelten 150-mal um die Welt

Innsbruck – Fast 7000 Tirolerinnen und Tiroler haben heuer für „Tirol radelt“ in die Pedale getreten. Mit fast sechs Millionen Radkilometern haben sie die Erde 150-mal umrundet. Damit liegt Tirol auf Platz zwei im Bundesländer-Vergleich. In den vier Gemeindekategorien – von groß nach klein – holten Kufstein, Kirchbichl, Sillian und St. Jakob in Defereggen den Sieg, gefolgt von Innsbruck, Wörgl, Haiming und Weißenbach am Lech sowie Telfs, Reutte, Bad Häring und Kaunertal. St. Jakob und Sillian landeten auch in der österreichweiten Wertung auf Spitzenplätzen.