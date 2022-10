Ganz Schwaz dankte dem Altbürgermeister Hans Lintner

Schwaz – Der 26. Oktober wird seit vielen Jahren in Schwaz mit der so genannten Kulturmeile zelebriert. Ein Tag, an dem sämtliche Kulturtüren in der Silberstadt kostenlos offen stehen. Den Abschluss bildet alljährlich der „Große Österreichische Zapfenstreich“ im Stadtpark. Doch ein Mann, dessen politische Karriere mit dem Kulturressort begann, stellte heuer den Zapfenstreich in den Schatten.