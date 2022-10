Aktionsplan Digitalisierung soll den Tourismus beflügeln

Die Selbstüberschätzung, was digitale Fähigkeiten angeht, sei in allen Branchen „sehr groß“, so Tursky mit Verweis auf den jüngst präsentierten „Österreichischen Digitalen Kompetenzmonitor“. Schließlich setzten heutzutage neun von zehn Jobs digitale Kompetenz voraus. Rund 30 Prozent der Bevölkerung würden diese Erwartungen nicht erfüllen. Eklatanten Aufholbedarf ortet Tursky besonders in puncto Sicherheit. In der Tourismusbranche tätige Menschen schnitten unterdurchschnittlich ab.