Rekordverdächtig warmer Oktober geht in Tirol mit über 20 Grad zu Ende

Innsbruck – Die Temperaturen im Oktober waren bereits bisher ungewöhnlich hoch und sollen es in den kommenden Tagen bleiben. Vieles deutet darauf hin, dass der sich langsam dem Ende zuneigende Monat in Tirol der wärmste der über 150-jährigen Messgeschichte wird, sagen Meteorologen.

Aber auch sonst war das Wetter während der vergangenen Wochen von Extremen gekennzeichnet: da mehr, dort weniger Regen als sonst. Und Frost gab es selbst in den Hochtälern keinen.

„In unserer vorläufigen Bilanz zeichnet sich ab, dass hierzulande wohl noch kein dokumentierter Oktober so warm war wie der heurige“, sagt Josef Lang, Meteorologe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Innsbruck. „Bislang waren die Temperaturen in den Niederungen um drei bis dreieinhalb Grad, in den Bergen um dreieinhalb Grad Celsius höher als im langjährigen Mittel.“

Wie Lang erklärt, waren häufige Hochdrucklagen der Grund für das milde Wetter. „Die ins Land strömende Luft hatte ihren Ursprung auf der Iberischen Halbinsel oder in Nordafrika, weshalb sie besonders warm war.“

Hoher Regenüberschuss in Kufstein und Reutte

Aber nicht nur das bot der Monat, sagt Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet. „Unterbrochen wurden die Hochdruckgebiete immer wieder auch von einzelnen, durchaus recht markanten Fronten, die durchzogen und zumindest in manchen Landesteilen einiges an Regen gebracht haben.“

In Kufstein gebe es, Stand gestern, etwa einen 65-prozentigen, in Reutte gar einen 80-prozentigen Regenüberschuss im Vergleich zum langjährigen Mittel der Jahre 1990 bis 2020. „Es war dort also einerseits zu warm, andererseits aber ebenfalls zu nass. Viel weniger Regen als gewöhnlich fiel hingegen im inneralpinen Oberland und in Osttirol.“

In Seefeld wären im Oktober sieben bis acht Frosttage normal. Heuer gab es noch keinen einzigen. Konstantin Brandes(Meteorologe, Ubimet)

Brandes ist sich ziemlich sicher, dass sich „der wärmste Oktober der Messgeschichte ausgehen wird, aktuell liegt etwa die Durchschnittstemperatur in Innsbruck bei 14,3 Grad Celsius.“ Der bisherige Rekord stammt aus dem Jahr 2001, als die Temperatur im Mittel 13,6 Grad betrug. „Dieser Monat ist absolut markant. Unter anderem deshalb, weil selbst in den höher gelegenen Tälern Kälte ausblieb. In Seefeld wären im Oktober sieben bis acht Frosttage mit Temperaturen unter null Grad Celsius normal. Heuer gab es bislang noch keinen einzigen.“

So geht es weiter:

Gut möglich, dass es dank Hoch Zacharias dabei bleibt. Eine echte Abkühlung ist jedenfalls vorerst nicht in Sicht, meint ZAMG-Meteorologe Josef Lang. Am Wochenende klettert das Thermometer bei leichten Föhn jeweils auf bis zu 24 Grad, kaum eine Wolke trübt den Himmel. Die neue Woche beginnt so wie die alte aufhört – wenn auch nicht mehr ganz so warm: Am Montag prognostiziert die ZAMG Höchstwerte von 22 Grad in Tirol.

Etwas mehr Wolken dürften sich pünktlich zum Novemberbeginn einschleichen: Die Temperaturen kommen an Allerheiligen und Allerseelen nicht mehr über 18 Grad hinaus, es bleibt aber trotzdem überwiegend freundlich – und (zu) warm für die Jahreszeit. (bfk/TT.com)