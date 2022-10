Mit bunter Show am Pitztaler Gletscher zum Weltrekord

St. Leonhard i. P., Haiming – Am Pitztaler Gletscher darf man sich wieder einmal über einen Weltrekord freuen: Dort wurde am Wochenende die „höchste Modellhubschrauber-Show der Welt“ geflogen. Und zwar von Modellheli-Pilot Günther Gold aus Ötztal-Bahnhof. „Nicht nur, dass er einen neuen Weltrekord aufgestellt hat, er hat auch alle Anwesenden mit seiner Show verzaubert“, schwärmt Anna Grießer vom Pitztaler Gletscher, der dieses Wochenende sein offizielles Skiopening zelebriert.

Es sind insbesondere zwei äußere Herausforderungen, denen sich Gold stellen musste: zum einen die dünne Luft auf 3440 Metern und zum anderen die allgemeine Wettersituation am Dach Tirols: „In der Früh lag noch eine dichte Nebeldecke über dem Café 3440 und es hat abwechselnd geregnet und geschneit“, schildert der Modell-Pilot. Und meint: „Da dachte ich mir schon, dass das sehr schwierig wird. Gegen Nachmittag wurde das Wetter aber immer besser und am Ende ist es perfekt gelaufen.“ Gemäß den Vorgaben des Rekordinstituts Deutschland (RID), das den neuen Weltrekord prüft, musste der Modellhubschrauber mindestens fünf Minuten lang in der Luft sein und dabei vorgegebene Flugmanöver absolvieren. Gold startete die Modellflugshow nach Sonnenuntergang. Begleitet von einem eigens zusammengestellten Musikprogramm zauberte Gold mit seinem Modellhubschrauber bunte LED-Projektionen in den Nachthimmel und konnte alle Manöver nach Plan fliegen.