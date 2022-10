Zwei Wochen vor München-Gastspiel: Brady und Bucs im Krisenmodus

Tom Brady und Co. kassierten die bereits fünfte Saisonniederlage.

Zwei Wochen vor dem Gastspiel in München stecken die Tampa Bay Buccaneers um NFL-Superstar Tom Brady weiter in der Krise. Das 22:27 gegen die Baltimore Ravens um Spielmacher Lamar Jackson war bereits die fünfte Niederlage im achten Spiel der Saison für die Buccaneers. Brady, mit sieben Super-Bowl-Siegen der erfolgreichste Football-Spieler der Geschichte, hatte noch nie eine so schlechte Ausbeute zu diesem Zeitpunkt.