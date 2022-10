Haie-Chef O'Keefe: „Wir müssen wieder alles aufs Eis legen“

Nach seiner Einwechslung im Pustertal heute erstmals in dieser Saison vom Start weg gefordert – Haie-Goalie Rene Swette. © gepa

Von Alex Gruber

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck – Am Ende stand am Mittwochabend in Bruneck eine 3:8-Pleite zu Buche.Dass sich das Spiel bis zu Powerplay-Treffern im zweiten Drittel völlig offen gestaltet hat, ließ HCI-Cheftrainer Mitch O’Keefe aber nicht zu einer großen Schelte für sein Team schreiten: „In einer langen Spielzeit gibt es immer Auf und Abs. Das erste Drittel war eines der besten in dieser Saison und wir haben die erste Hälfte der Partie gut gespielt, sind aber nicht belohnt worden. Wir stellen immer noch ein gutes Team“, versuchte er die Wogen zu glätten.

Im Sport ist ja auch Psychologie gefragt. Kritisch nachschärfen im Erfolgsfall, behutsam aufbauen, wenn es wie bei den Haien mit drei Niederlagen in Serie und 18 (!) Gegentreffern gerade nicht so läuft: „Wir müssen in unserer Defensivzone wieder so agieren wie zu Saisonstart, uns daran erinnern, was wir alles richtig gemacht haben. Und wir müssen über 60 Minuten konstant unsere Leistung bringen“, hält der Haie-Headcoach vor dem ersten Saisonduell mit den Pioneers aus Vorarlberg fest.

🏒 Ice Hockey League, 14. Runde 19:15 Uhr: EC-KAC - Hydro Fehervar

19:15 Uhr: Black Wings Linz - Asiago Hockey

19:15 Uhr: Graz99ers - EC VSV

19:15 Uhr: Olimpija Ljubljana - Vienna Capitals

19:30 Uhr: Pioneers Vorarlberg - HC Innsbruck

19:45 Uhr: HCB Südtirol - HC Pustertal Wölfe

In der Vorbereitung hatten die Haie in zwei Partien gegen den Liga-Neuling noch relativ leichtes Spiel, der jüngste 3:2-Sieg der Pioneers in Linz lässt aber keine Zweifel offen, dass die Innsbrucker heute in Feldkirch ein heißer Tanz erwartet: „Wir müssen wieder alles aufs Eis legen, um die drei Punkte mitzunehmen“, will O’Keefe den Negativlauf stoppen. Dafür darf die Zone vor dem Haie-Kasten (Rene Swette hütet heute das Tor) kein offenes Gewässer sein, in dem sich die gegnerischen Stürmer zu leicht frei schwimmen können. Das Penaltykilling muss auch wieder schärfer sein. Und jeder muss ein Schäuferl drauflegen. Denn zum Ausfall von Angreifer Daniel Leavens könnten sich zwei weitere gesellen, die im Pustertal trafen: Bei Jan Lattner besteht nach einem Ellbogencheck der Verdacht auf Gehirnerschütterung, Dario Winkler zwickt das Knie.