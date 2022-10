Stundenlange, aber erfolgreiche Suche nach Wasserleck in Wildermieming

Wildermieming – Dramatisch entwickelte sich die Nacht zum und der Vormittag des Freitags in Wildermieming: Ab 22 Uhr bemerkte die Feuerwehr, dass der Druck in der Wasserleitung zusehends abnahm, gegen 23.30 Uhr war der 400 m³ fassende Hochbehälter leer – kein Wasser mehr in der 1000-Einwohner-Gemeinde. Die ganze Nacht über wurde fieberhaft nach dem Leck gesucht, es folgte ein stiller Alarm, um 5 Uhr wurde die Gemeindeeinsatzleitung eingerichtet, Trinkwassertransporte organisiert und um 9 Uhr ging die Sirene. „Wir sind mit dem Lautsprecher durch die Gemeinde gefahren und haben die Leute aufgefordert, Wasser abzukochen“, so BM Matthias Fink.

Am frühen Freitagnachmittag konnte das schadhafte Stück der Wasserleitung endlich geortet werden – und zwar im Bereich an der Bushaltestelle in Affenhausen an der Bundesstraße. Dafür war allerdings ein enormer Aufwand notwendig: Von der Feuerwehr in Landeck wurde die Drohne angefordert, die IKB schickte ein Team mit Spezialsensoren.