Chlorgas in Erlebnistherme Fügen ausgetreten, sieben Personen im Spital

Fügen – Am Freitag kurz vor 15 Uhr trat in der Erlebnistherme in Fügen während des Betriebes Chlorgas aus. Einigen Gästen wurde übel, wodurch der Vorfall erst bemerkt wurde. Das Gebäude wurde umgehend evakuiert und geschlossen, außerdem wurde ein Notruf abgesetzt. Zehn Gäste mussten vom Roten Kreuz vor Ort versorgt werden, sieben von ihnen wurden mit leichten Symptomen vorsorglich für weitere Untersuchungen in die Krankenhäuser Schwaz, Hall und Innsbruck gebracht.