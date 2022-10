Angreifer attackierte Ehemann von Nancy Pelosi in Wohnhaus mit Hammer

Washington – Der Ehemann der prominenten US-Politikerin Nancy Pelosi ist im Wohnhaus des Paares in San Francisco überfallen worden. US-Medienberichten zufolge war es eine gezielte Attacke. Der Angreifer habe in der Nacht zum Freitag mehrfach „Wo ist Nancy?“ gerufen, schrieben unter anderem die New York Times und die Washington Post unter Berufung auf Behördenvertreter.