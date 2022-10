Rock'n'Roll-Legende Jerry Lee Lewis mit 87 Jahren gestorben

Jerry Lee Lewis (Archivfoto aus dem Jahr 2008) © imago stock&people via www.imago-images.de

New York – Die Rock'n'Roll-Legende Jerry Lee Lewis ist tot. Der unter anderem für den Klassiker "Great Balls of Fire" bekannte Pianist starb im Alter von 87 Jahren, wie sein Agent am Freitag mitteilte. Er starb demnach eines natürlichen Todes. Seine siebente Ehefrau, Judith Coghlan Lewis, sei an seiner Seite gewesen. Jerry Lee Lewis galt als einer der einflussreichsten Künstler der Musikgeschichte.

Zuletzt hatte er allerdings, unter anderem nach einem Schlaganfall 2019, mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zuvor hatte der 1935 in Ferriday im US-Bundesstaat Louisiana geborene Lewis mit dem Spitznamen "The Killer" noch im hohen Alter auf der Bühne gestanden und seine Fans begeistert. Lewis galt - neben Elvis Presley, Chuck Berry und Little Richard - als einer der Könige des Rock'n'Roll. Der Musiker war siebenmal verheiratet und hatte sechs Kinder, von denen zwei schon vor ihm gestorben waren.

Video | Jerry Lee Lewis: Great Balls Of Fire

Lewis war einer der Pioniere des Rock'n'Roll, er war Freund und zugleich Konkurrent von Elvis Presley. Seinen großen Durchbruch hatte er 1957 mit dem Hit "Whole Lotta Shakin' Goin' On", dessen Text so provokativ war, dass ihn einige Radiosender anfangs nicht spielen wollten. Es folgten Hits wie "Great Balls of Fire" - einer seiner größten Erfolge und später Titel eines Films über ihn mit Schauspieler Dennis Quaid - und "Breathless".