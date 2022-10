3:2 gegen die Pioneers: Trendwende bei den Haien mit Watson-Traumtor

Traf am Freitag mit einem zauberhaften Solo zur 2:1-Führung gegen die Pioneers in Vorarlberg – HCI-Verteidiger Jamal Watson (l./hier gegen Linz).

Innsbruck – Nach den Ausfällen der Legionäre Jan Lattner (TCH/Gehirnerschütterung) und Daniel Leavens (CAN/Gesichtsbruch), der am Sonntag gegen Bozen sein Comeback feiern könnte, wurde Kitz-Leihgabe Luis Ludin für das Match bei den Pioneers zurück in den Kader beordert. Weil Ludin (deutscher Pass), der seine gesamte Ausbildung in Tirol durchlaufen hat, aufgrund des neuen Regulativs nicht mehr als Österreicher galt, musste er seinen Platz in der HCI-Kabine ja sozusagen als elfter Legionär – nur zehn sind erlaubt – vor der Saison räumen. Aber das ist eine andere Geschichte.

Nach drei Niederlagen in Serie und einem 3:8 im Pustertal am Mittwoch ging es für den HCI am Freitag beim Liga-Neuling in Vorarlberg, den man in der Vorbereitung zweimal klar geschlagen hatte, um die fällige Trendwende. Der Start war mit dem frühem 0:1-Rückstand (6.) aber alles andere als ideal. Mitte des ersten Drittels nahmen die Gäste, die wieder von einigen Fans begleitet wurden, Fahrt auf, konnten trotz Chancen (Shaw, Peeters, Coulter) aber noch kein Kapital daraus schlagen.