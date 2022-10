Keine Kurzarbeit: In der Tiroler Industrie gehen die Emotionen hoch

Innsbruck – In der Tiroler Industrie gehen die Emotionen hoch: Während der Corona-Pandemie habe man mit den knapp 40.000 Mitarbeitern in dieser schwierigen Zeit durchgearbeitet und so einen extrem wichtigen Beitrag zur Stabilisierung geleistet. Den „Dank“ bekomme man jetzt präsentiert, indem alle Anträge von Industriebetrieben, die aufgrund von Lieferschwierigkeiten und Auftragsschwankungen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind, auf Kurzarbeitsbeihilfe abgelehnt würden.