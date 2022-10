„Rheingold“ in den Kinos: Der Goldjunge aus dem Ghetto

Innsbruck – Fatih Akins neuester Film „Rheingold“ könnte auch „Straight Outta Bonn“ heißen, in Anlehnung an die 2015 verfilmte Geschichte der US-Hip-Hopper N.W.A. Denn auch diese Aufsteiger-Story ist letzten Endes die eines Gangsters, der zum Musiker wird, nämlich des Rappers Giware Hajabi alias Xatar. Seine Autobiografie „Alles oder Nix: Bei uns sagt man, die Welt gehört dir“ zeichnet das Leben des kurdischen Immigranten nach und Fatih Akin bringt sie jetzt als zackigen Spielfilm ins Kino.

Doch auch wer Gangsta-Rapper Xatar nicht kennt, darf im Vertrauen auf Regie-Veteran Akin unterhaltsame 141 Filmminuten erwarten. „Rheingold“ oszilliert dabei zwischen tollpatschiger Gangster-Komödie samt unkritischen Drogendeals, berüchtigtem Riesen-Goldraub und einigen harten Gewaltmomenten und ernsthaftem Coming-of-Age-Film. Die kurdische Migrantengeschichte im an sich faden Deutschland der Wendezeit wird nebenbei auch sachte politisch aufgeladen, ohne dass das zum eigentlichen Thema wird, wie in manchen Rap-Texten Xatars, die vom Ausbruch aus dem BRD-Ghetto-Leben erzählen.

Fatih Akin hat dabei nicht die Wucht und Unmittelbarkeit seiner großartigen preisgekrönten Migranten-Dramen aus den 2000er-Jahren wie „Gegen die Wand“ oder „Auf der anderen Seite“ im Auge. Vielmehr folgt er dem augenzwinkernden schönen Schein, den er schon in der Literaturverfilmung „Der Goldene Handschuh“ mit unvergleichlich-lebendiger Patina in Szene setzte. Nur die Musik ist diesmal radikal anders, statt Schunkel-Schlager gibt es harten Gangsta-Rap, wenn auch nur deutschen.

Gedreht wurde neben Deutschland auch in Amsterdam sowie in Mexiko und Marokko, die für den Irak und Syrien einstehen, wo Xatar auf der Flucht vor den deutschen Behörden in ein Folter-Gefängnis kommt. Damit beginnt der Film, bevor er in eine ausgedehnte Rückblende über den Werdegang Xatars startet. Aus der ernsten Familiengeschichte seiner iranisch-kurdischen Eltern macht er später im Film wenig. Lediglich die Allegorie zwischen dem bis heute verschwundenen Raubgold mit dem titelgebenden urdeutschen Mythos, von dem sein Dirigenten-Vater Xatar erzählt, taucht als schöne Schluss-Pointe noch einmal auf. Vor allem die drei Frauen in Xatars Leben – Mutter, Schwester, Kindheitsliebe – bekommen fast schon übertrieben schwache Rollen mit nur wenigen Sätzen in diesem Männerfilm.