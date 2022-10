Schließung der Landecker Spinnerei: Verhandlungen gestartet

Mit seiner Ausbildung sei er zwar nicht an die Textilbranche gebunden, dennoch müsse er sich bei einem möglichen Branchenwechsel komplett neu orientieren. „Ich habe in den letzten Jahrzehnten schon mehrere Krisen miterlebt und natürlich auch mitbekommen, dass sich die aktuelle Energiesituation stark auf den Betrieb auswirkt. Der endgültige Schlussstrich kam für mich dennoch überraschend, weil irgendwie ist es doch noch immer weitergegangen.“ Die Eigentümerin der Spinnerei, die Linz Textil Holding AG, kündigte bereits einen umfassenden Sozialplan für die Betroffenen an. Über den aktuellen Stand der laufenden Verhandlungen zwischen Betriebsrat und Unternehmen wisse man aus Arbeitnehmersicht noch keine näheren Details.

Mit diesen Sorgen ist der langjährige Textilfabrik-Mitarbeiter nicht allein – mit ihm sitzen rund 70 Kollegen im selben Boot. Viele davon haben wie er fast ihr ganzes Berufsleben in der Spinnerei verbracht. Land in Sicht dürfte in Sachen Sozialplan allerdings noch länger nicht sein, denn die Verhandlungen haben diese Woche gerade erst begonnen. Dass es für den Landecker Standort, wo sich derzeit noch die modernste Baumwollspinnerei Europas befindet, keine Zukunft mehr gibt, so viel stehe aber bereits fest.