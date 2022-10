Noch vor Zeitumstellung: Starker Anstieg bei Einbrüchen in Tirol

Damit meint Seewald die beiden Corona-Jahre, die auch den Einbrechern das Leben schwer machten. So erhöhten Grenzkontrollen das Festnahme-Risiko. Die Ausgangsbeschränkungen, die die Tiroler in ihre Häuser und Wohnungen zwangen, machten das Einbrecher-Leben auch nicht leichter – wer will schon Zeugen, wenn er fremde Schubladen durchwühlt. Das Berufsleben der Kriminalbeamten aber sehr wohl, wie aus den Statistiken der Corona-Jahre hervorgeht. So ist schon 2020 die Anzahl der Tiroler Staftaten gegenüber dem Jahr zuvor um zwölf Prozent gesunken, die Eigentumsdelikte gingen sogar um 25 Prozent zurück. Doch es ging noch besser. Für 2021 meldete Landespolizeidirektor Edelbert Kohler einen weiteren Rückgang von 13 Prozent bei den Straftaten und sogar 26 Prozent bei den Eigentumsdelikten. Besonders augenscheinlich war die Entwicklung bei den Dämmerungseinbrüchen: Zählte die Tiroler Polizei vor einigen Jahren über 130 in der kalten Jahreshälfte, so war es im Winter 21/22 genau einer.