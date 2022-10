Hält an Transitbremse fest: Zumtobel will reden, aber nicht lockern

Innsbruck – Die Welt dreht sich in der Transitpolitik im Kreis. Die Frächter in Bayern und Italien sowie hochrangige Wirtschaftsvertreter beklagen sich weiterhin über die Transitbremsen in Tirol wie Lkw-Fahrverbote in der Nacht und für bahntaugliche Güter (sektorales Fahrverbot). Die Lkw-Blockabfertigung, die einen 100 Kilometer langen Lastwagen-Stau durch Tirol von Kufstein bis zum Brenner verhindern soll, treibt ihnen die Zornesröte ins Gesicht. Ganz zu schweigen von der höheren Korridormaut, die selbst Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert.