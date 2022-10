US-Konzern baut Polens erstes Atomkraftwerk

Warschau – Polen lässt sein erstes Atomkraftwerk von der US-Firma Westinghouse Electric bauen. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki gab die bereits seit längerem erwartete Entscheidung am Freitag per Twitter bekannt: "Wir bestätigen, dass unser Kernenergieprojekt die zuverlässige und sichere Technologie von @WECNuclear nutzen wird." Polen will seinen CO2-Ausstoß reduzieren und sich ganz von der Kohle verabschieden.