Die Handball-Bühne gehört heute den „Youngsters“

So wie im Vorjahr verspricht das Tiroler Handballderby in Liga zwei zwischen Schwaz (rot) und Innsbruck ein großer Kampf zu werden.

Schwaz – Derbys sind oft das Salz in der Suppe. Auch wenn sie „nur“ in der zweiten Liga gespielt werden. Und am kommenden Handball-Wochenende gehört die Bühne den Youngsters vom Schwaz Future Team und Innsbruck medalp ganz allein, weil der große und krisengeschüttelte Bruder aus Schwaz am Wochenende spielfrei ist.