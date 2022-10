Der neue Range Rover: Ein wendiges Schwergewicht

Innsbruck – Die Devise bei Land Rover scheint klar zu sein: Wenn’s eckig ist, dann läuft es rund. An Kanten und scharfen Schnitten kann es in den Modellen des britisch-indischen Unternehmens niemals einen Mangel geben, aerodynamische Grundformen sind ganz offensichtlich ein Tabu im Designteam rund um Leiter Gerry McGovern. Und so grenzt es immer wieder an ein Wunder, dass Modelle wie der neue Range Rover nicht nur zügig geradeaus fahren, sondern auch ambitioniert Richtungswechsel absolvieren und zudem mit Hindernissen im Gelände überaus sportlich umgehen. Ob Furten mit bis zu 900 Millimetern Tiefe, Geröll, Schlamm, Wüstensand oder Schnee, starke Steigungen oder rutschiges Gras – die betagten Range-Rover-Generationen konnten hier schon mit technologischem Pfiff Glanzvolles leisten – die neueste Kreation kann dies halt um noch einen Schuss besser.