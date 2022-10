Nissan X-Trail kehrt auf neuer Plattform zurück

Wien – Die ersten drei Generationen des X-Trail haben sich (teilweise unter anderem Namen) weltweit hervorragend verkauft: Fast sieben Millionen Exemplare fanden Käuferinnen und Käufer. Zeitweise, so wird kolportiert, war sich Nissan gar nicht sicher, ob es die vierte Generation nach Europa schaffen wird – auf dem Alten Kontinent schlug sich das japanische Unternehmen zuletzt deutlich unter den Erwartungen. Doch, wie sich zeigt, hält Nissan am X-Trail fest, auch in Österreich kommt das Fabrikat in den Handel.