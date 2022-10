Für eine Handvoll Yuan: Chinesische Automarken wittern Chance

Innsbruck – Die Umstellung auf Elektroantrieb ist die große Chance für chinesische Automobilhersteller. Der Verbrennungsmotor, eine Domäne der Europäer, allenfalls der Japaner und der Amerikaner, befindet sich am absteigenden Ast, die Nachfrage nach Elektromotoren und Lithium-Ionen-Akkus steigt und steigt. Da trifft es sich, dass hier die chinesischen Hersteller, hierzulande wenig bekannt, eine tragende Rolle spielen – sie brauchen nicht gegenüber der Konkurrenz aufzuholen, jedenfalls nicht im technologischen Sinn. Allenfalls in Sachen Image gibt es was zu tun, Tesla ist fast schon in unerreichte Sphären gerückt. Manchen chinesischen Unternehmen ist es jedoch sehr ernst, wenn es um die Gewinnung von Marktanteilen geht. BYD (Build Your Dreams) hat kürzlich mit Denzel eine Vereinbarung geschlossen, der Vertrieb in Österreich dürfte in wenigen Wochen beginnen. Nio lugt nach Österreich, Aiways ebenso, dasselbe gilt für Great Wall.