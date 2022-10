Mehr als 850 gerettete Migranten harren auf Schiffen im Mittelmeer aus

Rom – Mehrere Hilfsorganisationen warten im Mittelmeer mit Hunderten geretteten Bootsmigranten an Bord weiter auf einen sicheren Hafen. Die Crew des deutschen Schiffs "Humanity 1", die knapp 180 Menschen aus Seenot rettete, stellte bislang sechs Anfragen bei den Behörden, wie die Sprecherin von SOS Humanity am Samstag auf Nachfrage bestätigte. Wegen starker Unterleibsschmerzen evakuierte die italienische Küstenwache demnach bereits einen Jungen von Bord.

Neben der "Humanity 1" warten auch die "Ocean Viking" von SOS Méditerranée und die "Geo Barents" von Ärzte ohne Grenzen auf die Zuweisung eines Hafens, um die Bootsmigranten an Land zu bringen. Auf der "Ocean Viking" befanden sich zuletzt etwas mehr als 230 Gerettete, auf der "Geo Barents" ungefähr 450. Die freiwilligen Helfer retteten sie in den vergangenen Tagen in mehreren Einsätzen.