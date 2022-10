3D-gedruckte Fahrzeugteile: Rolls-Royce lässt grüßen

Oberschleißheim – Seit dem Jahr 2012 setzt die BMW Group Serienbauteile in Fahrzeugen ihrer Marke Rolls-Royce ein, die im 3D-Drucker produziert werden. Mit Eröffnung des Additive Manufacturing Campus Mitte 2020 in Oberschleißheim wurde das dazugehörige Technologie-Know-how an einem Standort zentralisiert. Damit ging BMW den nächsten Schritt bei der systematischen Integration der additiven Fertigung, wie der 3D-Druck auch genannt wird, um diese auf ein industrielles und damit wirtschaftlich sinnvolles Niveau zu bringen. Die Vorteile der Technologie liegen auf der Hand: Die schnelle Verfügbarkeit von Bauteilen, die flexible Bauteilgestaltung und die Möglichkeit der werkzeuglosen Herstellung. Diese sind für den Prototypenbau und die Serienfertigung gleichermaßen interessant. Darüber hinaus gibt es vielfältige weitere Einsatzmöglichkeiten, wie zum Beispiel Sandgussformen für Aluminiumfelgen oder einfache Werkzeuge, die direkt am Arbeitsplatz ausgedruckt werden können.

Für den Rolls-Royce Ghost werden in Oberschleißheim aktuell 15 Fahrzeugteile additiv hergestellt. Es handelt sich dabei um hochfunktionale und steife Bauteile für die Karosserie und Fahrgastzelle. Das Verfahren zu ihrer Herstellung wurde vor Ort entwickelt und für die Anwendung in der Automobilproduktion vorbereitet. Sieben der 3D-gedruckten Bauteile bestehen aus einer Aluminiumlegierung, die acht weiteren aus thermoplastischem Kunststoff. Im Vergleich zu konventionell hergestellten Teilen ergibt sich eine Gewichtsersparnis von rund 50 Prozent. Neben der Luxusmarke werden auch Serienteile für die Marken BMW und Mini gedruckt, seit Eröffnung des Additive Manufacturing Campus bisher insgesamt rund 1,4 Millionen Stück. Der Haupteinsatzzweck ist derzeit noch die Prototypenfertigung, ein Viertel der Bauteile ist jedoch bereits für die Serienfertigung bestimmt. Darunter befinden sich nicht nur Kleinteile, die Bauteilgröße reicht heute schon bis zu Getriebegehäusehälften. Hinsichtlich der Qualität stehen diese konventionell hergestellten Teilen um nichts nach und können darüber hinaus in einem Bruchteil der Zeit produziert werden. So beträgt die Produktionszeit für kleine Teile vom Auftragseingang bis zur Auslieferung vier Tage. Die reine Druckzeit beträgt rund 15 Stunden. In dieser Zeit wird das Material in Tausenden hauchdünnen Schichten aufgetragen. Davor müssen die von internen Kunden aus aller Welt angelieferten Druckdaten überprüft und aufbereitet werden. Nach dem Druck können die Teile noch eingefärbt und durch Oberflächenbehandlung eine Qualität erreicht werden, die der von Spritzguss immer näher kommt.