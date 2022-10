Auto fuhr in Graz in Gastgarten: Frau bei Unfall schwer verletzt

Graz – Ein Pkw ist am späten Samstagnachmittag am Rande der Grazer Innenstadt gegen einen Baum und einen Gastgarten gefahren, dabei wurde eine Frau (53) schwer verletzt, teilte die Landespolizeidirektion mit. Die Polizei stellte rasch fest, dass es sich um einen Unfall handelte. Der Lenker (22) des Autos – mit anderen Teil einer Hochzeitsgesellschaft – war zu schnell von der Girardigasse in den Opernring eingebogen und hatte die Kontrolle über den Wagen verloren.

Gegen 16.00 Uhr war bei der Polizei gemeldet worden, dass ein Auto in den Gastgarten des Operncafés am Randes der Grazer Innenstadt gefahren war. Das dürfte unangenehme Erinnerungen an die Amokfahrt vom 20. Juni 2015 in diesem Bereich geweckt haben – „aufgrund der Anzeige und des vorerst unklaren Sachverhaltes, zumal auch wahrgenommene 'Schüsse' gemeldet wurden, wurde ein Großeinsatz ausgelöst und die großräumige Absperrung und Sicherung des unmittelbaren Bereiches durchgeführt", wie die Polizei mitteilte. 14 Streifen der Polizei, 18 Männer der Berufsfeuerwehr Graz mit vier Fahrzeugen sowie vier Fahrzeuge des Roten Kreuzes inklusive Notarzt mit 14 Köpfen medizinischen Personals standen im Einsatz.