Gläser klirrten: Erdbeben der Stärke 3,0 bei Umhausen bis Raum Telfs spürbar

Umhausen/Innsbruck – Ein Erdbeben der Magnitude 3 war am frühen Samstagabend im Tiroler Oberland spürbar. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ereignete es sich kurz vor 19 Uhr in Umhausen, viele berichteten von Grollen und Gläserklirren. Schäden an Gebäuden sind nicht bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten. (TT.com)