Massengedränge bei Halloween-Feiern: 151 Tote und 83 Verletzte in Seoul

Am 24. September 2015 starben am Ort der Steinigung des Teufels in Mina bei Mekka während der jährlichen Pilgerfahrt rund 2300 Menschen – die tödlichste Katastrophe in der Geschichte des Hajj. Der Iran, der 464 tote Staatsbürger beklagte, warf Saudi-Arabien vor, die Veranstaltung nicht ordnungsgemäß organisiert zu haben. Einige Pilger machten die Sperrung einer Straße in der Nähe der Steinigungsstätte für die Massenpanik verantwortlich und gaben an, die Sicherheitskräfte hätten den Strom der Gläubigen falsch gelenkt.