Ein heißes Handball-Derby mit einem am Ende klaren Sieger

Schwaz – Tiroler Handball-Derbys in der ersten Bundesliga HLA mögen aktuell Geschichte sein. Umso attraktiver sind indes die noch jungen in der zweithöchsten Spielklasse der HLA Challenge League West – so wie am Samstag: Die Osthalle war gut gefüllt und der „neue“ Handball-Klassiker zwischen Schwazer Future Team und medalp Handball Tirol vermochte zu begeistern.