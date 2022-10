Verstappen bei Perez-Heimspiel in Mexiko auf Pole Position

Mexiko-Stadt – Max Verstappen nimmt das Heimspiel seines Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez am Sonntag (21.00 Uhr MEZ/live ServusTV und Sky) in Mexiko aus der Pole Position in Angriff. Der alte und neue Formel-1-Weltmeister verwies am Samstag im Qualifying in Mexiko-Stadt die beiden Mercedes-Piloten George Russell und Lewis Hamilton um je drei Zehntelsekunden auf die Plätze zwei und drei. Perez kam nicht über Rang vier hinaus.