Zwei Männer nach Diebstählen in Firma in Reutte ausgeforscht

Reutte – Sicherheitsmitarbeiter beobachteten am Freitagabend Diebstähle in einer Firma in Reutte. Ein Unbekannter verließ zuerst gegen 21 Uhr mit einem Sack das Firmengebäude. Bei einer nahegelegenen Bushaltestelle hielt der Sicherheitsangestellte den Mann an. Daraufhin legte dieser den Sack ab und ergriff die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.