Goldener Herbst im Alpenzoo: Tiere besonders gut zu beobachten

Innsbruck – Seit Tagen zeigt sich der Herbst in Tirol von seiner prächtigen und einer besonders warmen Seite. Der Oktober könnte, wie berichtet, insgesamt der wärmste in seiner Messgeschichte werden. Bis Allerseelen dürfte es so warm und schön bleiben. In 2000 Metern Höhe bewegen sich die Höchstwerte über das Wochenende oft zwischen 16 und 18 Grad, selbst in 3000 Metern Höhe gibt es milde fünf bis sieben Grad. Im Tal könnten es heute Sonntag teils bis zu 19 Grad werden.