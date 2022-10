Neuees Album „Ban ins dinnen in Tol“: Gilbert auf Ötztalerisch

Am 4. November erscheint Gilberts erstes Album im Ötztaler Dialek­t „Ban ins dinnen in Tol“.

Innsbruck – Seit Jahrzehnten macht der Ötztaler Songwriter Gilbert Musik. Seine deutsch getexteten und gesungenen Songs zählen im gesamten deutschen Sprachraum zum beliebten Repertoire zahlreicher Radiostationen und tummeln sich in den unterschiedlichsten Charts. Musikalisch bewegt sich der Sound zwischen Deutsch-Pop und anspruchsvollem Schlager wandelt. Bis jetzt!

Denn das neue Album von Gilbert nennt sich „Ban ins dinnen in Tol“, und dieser Ausflug in die heimische Mundart klingt grandios. Gilbert besingt hier nicht die großen Dramen, die sich im Ötztal während der Transformation von der bäuerlichen zur globalisierten Dienstleistungsgesellschaft abgespielt haben. Seine Lieder erinnern an vertraute Menschen, magische Plätze und die kleinen Geschichten von früher.