„Auf und davon“ im Haus der Musik: Verlorene Lieder als Vorboten des Unheils

Innsbruck – Lieder als Beitrag zur Erinnerungskultur. So war der Lieder- und Literaturabend „Auf und davon“ am Freitag im Innsbrucker Haus der Musik (HdM) angekündigt. Johannes Maria Wimmer – Mitglied im Ensemble des Tiroler Landestheaters – hat ihn zusammengestellt. Verlorene Lieder werden präsentiert, Lieder, deren Komponisten (und oft auch die Texter) in der NS-Zeit ins Exil getrieben wurden. Lieder und Songs von Kurt Weill, Hanns Eisler, Erich Wolfgang Korngold, Paul Dessau und Alexander Zemlinsky also. „Ich bin der Welt abhanden gekommen“ von Gustav Mahler, der die mörderische Cancel Culture der Nazis nicht mehr erleben musste, gibt Ton und Thema vor: In Musik und Versen klingt das Unheil an, das heraufdräut. Selbst dann, wenn’s vordergründig humorig zugeht, wie in Dessaus Brecht-Vertonung „Das Pferd/Der Adler/Der Elefant“. Letzteren macht Wimmer zum „Baby-Elefanten“.