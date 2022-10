„Un-Heimliche Führung“ zu Halloween: Gruseln mit Geschichten aus dem Ötztal

Oetz – Halloween, also der 31. Oktober, ist kein Tiroler Brauch. Dass allerdings die Geschichte und die Geschichten aus dem Ötztal etwas dazu beitragen können, unterstreicht eine Veranstaltung am Montagabend im Turmmuseum Oetz. Denn ab 18 Uhr gibt es am 31. Oktober dort eine „Un-Heimliche Führung“. Es geht – wie es sich für die Ötztaler Museen gehört – um Spukgeschichten und Unerklärliches aus dem historischen Ötztal. Auf Grundlage der Überlieferungen des Pfarrers Christian Falkner (1897–1972), des Volkskundlers Hans Haid (1938–2019), des Heimatforschers Franz Josef Gstrein (1885–1943) sowie aus der Staudacher-Chronik aus Längenfeld von 1860 werden an diesem Abend die unheimlichsten Geschichten, übernatürlichen Phänomene und geheimnisvollen Anekdoten aus dem Archiv Gedächtnisspeicher nacherzählt.