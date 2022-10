Taxilenker schlug 20-Jährigem in Radfeld ins Gesicht

Radfeld – Nach einer nächtlichen Veranstaltung kam es in Radfeld am frühen Sonntagmorgen zu einem tätlichen Angriff. Gegen 3.30 Uhr wollten drei Jugendliche (16, 19 und 20 Jahre) am Parkplatz Maukenbach ein Taxi anhalten. Dabei stellte sich der 20-Jährige auf einer Nebenfahrbahn in die Straße und hielt ein offenbar zur Veranstaltung fahrendes Taxi an.