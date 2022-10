Gegen Skidoo geprallt: Skifahrer (50) am Hintertuxer Gletscher schwer verletzt

Tux – Bei einer Kollision mit einem Skidoo am Hintertuxer Gletscher verletzte sich ein 50-jähriger Skifahrer am Sonntag schwer. Laut Polizei lenkte ein 55-Jähriger den Skidoo der Gletscherbahnen um 11.40 Uhr in Richtung Hütte. Aus unbekannter Ursache prallte der Skifahrer seitlich gegen das Gefährt und wurde darüber katapultiert.