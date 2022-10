Paragleiter (27) blieb in Niederau an Baum hängen und verletzte sich schwer

Niederau – Mit schweren Beinverletzungen musste ein Paragleiter am Sonntag ins Krankenhaus Kufstein geflogen werden. Laut Polizei war der 27-Jährige gegen 12 Uhr vom Startplatz Rosskopf in Niederau gestartet, hatte aber schnell an Höhe verloren. Er streifte mehrere Bäume und verfing sich in einem davon.