Ein Punkt für HC Bozen nach irrer Achterbahnfahrt gegen Innsbrucker Haie

Innsbruck – „Happy Halloween, Haie“ dachte sich Maskottchen Sharky am Sonntag mit langem schwarzen Mantel vor dem Anpfiff. Die „Henker“ trugen in einem überlegen geführten ersten Drittel aber den Dress der Bozner Füchse, die am Weg zur 2:0-Führung abgezockt im Stil eines Tabellenführers agierten. Die Hausherren waren zwar bemüht, aber nicht zwingend. Gut, dass Daniel Jakubitza kurz vor der ersten Drittelsirene die Scheibe Richtung Tor brachte und Tyler Coulter zum 1:2 (20.) verkürzte. Ein „dreckiges“ Tor, das genau zum richtigen Zeitpunkt kam und ein Dosenöffner sein sollte.

Die Souveränität der Gäste, die auch von stimmkräftigen Fans begleitet wurden, blieb dann in der Kabine. Die Innsbrucker machten zu Beginn des zweiten Abschnitts Dampf, ehe doch die Norditaliener mit einem abgefälschten Schuss zum 1:3 (24.) kamen. Tom McCollum, der nach 20 Minuten für René Swette gekommen war, sah dabei etwas unglücklich aus. Haie-Schlitzohr Brady Shaw verkürzte aber nur 49 Sekunden später zum 2:3.

Mit einer Vier-Minuten-Strafe (2 plus 2) gegen Enrico Miglioranzi gab es vor 2500 Fans endgültig Party-Alarm in der Tiwag-Arena. Das beste Powerplay-Team drehte durch Topscorer Adam Helewka und Shaw die Partie in die erstmalige 4:3-Führung (30.) um. Bozen-Coach Glen Hanlon nahm ein Time-out und vollzog ebenso einen Torhüterwechsel (Sam Harvey kam für Andreas Bernard). Die eine oder andere Härteeinlage machte sichtbar, dass die Haie den Füchsen mittlerweile gewaltig den Nerv zogen. Sehr zur Freude der Zuschauer.

Die Hitze des Gefechts entlud sich zu Beginn des Schlussdrittels in einer Rauferei an der Bande und auch dort hatten die Gastgeber letztlich durch Clemens Paulweber Oberwasser, fingen sich aber die erste Unterzahl-Situation ein, die Bozen durch Angelo Miceli zum 4:4 (45.) nutzen konnte. Die Antwort der Haie? Natürlich im Powerplay – Tyler Coulter netzte Backhand zum 5:4 (47.) ein. Daniel Leavens, der nach seiner Gesichtsverletzung mit Vollvisier-Helm sein Comeback feierte, hatte die Chance zu erhöhen (54.), kassierte dann aber zweieinhalb Minuten vor Ende eine harte Strafe, die Bozen mit einem Oberkörper-Treffer zum neuerlichen Ausgleich (5:5/59.) nutzen konnte.

Es ging in die Verlängerung, wo den Haien ein „No-look-Pass“ im Offensivdrittel zum Verhängnis wurde, den Bozen per Konter im Stile eines Leaders zum 6:5-Sieg nutzte. Somit blieb für den HCI nur ein Punkt auf der Habenseite stehen. „Wir waren zwei Drittel die bessere Mannschaft. Es war mehr drinnen, ist aber ein Punkt, auf dem wir aufbauen können“, resümierte Dario Winkler nach dem heiß-kalten Wechselbad der Gefühle. Es wartet eine schwere Auswärtswoche mit Spielen beim KAC (Dienstag), in Wien (Freitag) und Fehervar (Samstag).