Keine Klage gegen Opposition, Umfahrung im Regierungspapier

Oetz – Die Stimmung im Oetzer Gemeinderat ist ausbaufähig: Seit den Gemeinderatswahlen hat BM Hansjörg Falkner mit zehn Mandataren das Heft in der Hand, die Oetzer Zukunft als Opposition sieht sich als Korrektiv. Das gipfelte in der Septembersitzung, wie berichtet, in einem Antrag, der mit „Machtmissbrauch des Bürgermeisters“ betitelt wurde. Falkner behielt sich damals vor, rechtliche Schritte einzuleiten. Nun berichtet die Oetzer Zukunft: „In einem Schreiben vom Oetzer Bürgermeister Hansjörg Falkner zieht dieser die Klagsanwürfe und die Androhung einer Aufsichtsbeschwerde in der letzten Gemeinderatssitzung zurück.“ Die Opposition bekräftigt in einer Aussendung, nicht lockerzulassen und Anfragen zu stellen.